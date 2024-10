X Factor 2024, la concorrente si ribella a Paola Iezzi dopo l'eliminazione: "La musica ha perso di nuovo!"" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante i Bootcamp di Paola Iezzi, nella puntata ora in onda di X Factor 2024, la concorrente Marina Del Grosso ha protestato vivamente contro la decisione della giudice di toglierle la sedia in favore di Laura Fetahu. Bootcamp con polemica per X Factor 2024. Quello che è successo a Paola Iezzi, impegnata nella formazione della sua squadra in vista dei Live, a memoria non era mai accaduto. Una concorrente si è ribellata alla decisione della giudice di toglierle la sedia, e quindi la possibilità di entrare nel talent, dando vita a una vibrante protesta che si è presto trasformata nella critica, più o meno giusta giudicatelo voi, a un intero genere musicale. La concorrente si oppone a Paola Iezzi: "La musica ha perso ancora una volta" Marina Del Grosso, studi al Conservatorio e voce portentosa, aveva già Movieplayer.it - X Factor 2024, la concorrente si ribella a Paola Iezzi dopo l'eliminazione: "La musica ha perso di nuovo!"" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante i Bootcamp di, nella puntata ora in onda di X, laMarina Del Grosso ha protestato vivamente contro la decisione della giudice di toglierle la sedia in favore di Laura Fetahu. Bootcamp con polemica per X. Quello che è successo a, impegnata nella formazione della sua squadra in vista dei Live, a memoria non era mai accaduto. Unasi èta alla decisione della giudice di toglierle la sedia, e quindi la possibilità di entrare nel talent, dando vita a una vibrante protesta che si è presto trasformata nella critica, più o meno giusta giudicatelo voi, a un intero generele. Lasi oppone a: "Lahaancora una volta" Marina Del Grosso, studi al Conservatorio e voce portentosa, aveva giÃ

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

X Factor 2024 - stasera su Sky i Bootcamp di Manuel Agnelli e Paola Iezzi : a chi andranno le sedie? - Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, spazio ai secondi e ultimi Bootcamp di X Factor 2024. A definire la propria squadra, dopo l’attribuzione delle quattro sedie, saranno Manuel Agnelli e Paola Iezzi. (Comingsoon.it)

X Factor 2024 torna con la seconda parte dei Bootcamp - . I tre giudici non coinvolti nella scelta assisteranno dal vivo e commenteranno, talvolta dando dei piccoli consigli al diretto interessato, l’operato dal giudice attivo al tavolo; mentre ad accogliere le emozioni degli artisti nel backstage come sempre ci sarà Giorgia che, con la sua empatia, scandirà gli umori e i tempi della gara. (361magazine.com)

X Factor 2024 : stasera in tv la seconda puntata dei Bootcamp. Con le scelte di Manuel Agnelli e Paola Iezzi : le anticipazioni - 15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Nella nuova puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle, i tre giudici non coinvolti nella scelta assisteranno e commenteranno l’operato del collega al tavolo. (Amica.it)