Veglia e funerali di Sammy Basso, in migliaia a Tezze per l'ultimo saluto: dove saranno e l'orario (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, si prepara ad accogliere migliaia di persone che parteciperanno ai funerali di Sammy Basso Notizie.virgilio.it - Veglia e funerali di Sammy Basso, in migliaia a Tezze per l'ultimo saluto: dove saranno e l'orario Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)sul Brenta, in provincia di Vicenza, si prepara ad accoglieredi persone che parteciperanno aidi

Sammy Basso - attesi in migliaia ai funerali : il Comune organizza bus navetta - arrivi anche dall'estero. Domani lutto cittadino a Tezze e a Schio - Ci sarà anche il governatore del Veneto, Luca Zaia , domani a Tezze sul Brenta, ai funerali di Sammy Basso. Alle esequie del biologo 28enne, affetto da progeria e morto sabato sera per un... (Ilgazzettino.it)

Sammy Basso - domani i funerali. Lutto cittadino anche a Schio - La morte di Sammy Basso, il 28enne biologo affetto da progeria, scomparso sabato scorso per un malore, ha colpito anche la città di Schio, il paese natale di Sammy, che ha proclamato il lutto cittadino per venerdì, giorno dei suoi funerali che si terranno a Tezze sul Brenta. Qui il 28enne viveva ormai da diversi anni. (Tg24.sky.it)

Sammy Basso - la mamma : “Averlo come figlio è stato un dono”. In migliaia ai funerali - Laura Lucchin ha parlato del rapporto col figlio Sammy e di come il mondo sta reagendo alla notizia della sua morte: "Abbiamo testimonianze da ogni luogo". Fissati per domani i funerali, si terranno nel comune di Tezze sul Brenta.Continua a leggere . (Fanpage.it)