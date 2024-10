Vede gli agenti e scappa: il giovane centauro era senza revisione e assicurazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Spezia, 10 ottobre 2024 – Accelera e fugge a un posto di controllo della polizia locale: megamulte per un ragazzo. Nella giornata di ieri una pattuglia di motociclisti della municipale ha effettuato un posto di controllo in piazza Caduti del Lavoro quando, intimato l'alt ad un motociclo (condotto da un ragazzo di giovane età) con apposito segnale (paletta) e ben visibile. Il giovane non solo non si è fermato, ma è sfilato davanti agli operatori accelerando. Gli agenti, risaliti subito sulle moto hanno provato ad inseguire il soggetto che, per sfuggire agli operatori non si è fermato al semaforo rosso del ponte della Scorza. Lanazione.it - Vede gli agenti e scappa: il giovane centauro era senza revisione e assicurazione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Spezia, 10 ottobre 2024 – Accelera e fugge a un posto di controllo della polizia locale: megamulte per un ragazzo. Nella giornata di ieri una pattuglia di motociclisti della municipale ha effettuato un posto di controllo in piazza Caduti del Lavoro quando, intimato l'alt ad un motociclo (condotto da un ragazzo dietà) con apposito segnale (paletta) e ben visibile. Ilnon solo non si è fermato, ma è sfilato davanti agli operatori accelerando. Gli, risaliti subito sulle moto hanno provato ad inseguire il soggetto che, per sfuggire agli operatori non si è fermato al semaforo rosso del ponte della Scorza.

