Uragano Milton, può succedere in Italia? Le ipotesi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Social. Uragano Milton, può succedere in Italia? Le ipotesi. L'Uragano Milton si è abbattuto intorno alle 2:30 ora Italiana sulla Florida toccando terra a Siesta Key, a sud della baia di Tampa. Le autorità hanno confermato il formarsi di almeno 19 tornado che hanno distrutto impianti e case in diverse contee. Scene apocalittiche. In molti si sono chiesti se tutto ciò potrebbe avvenire anche in Italia. Vediamo le varie ipotesi degli esperti.

