Uragano Milton le donazioni delle star | da Taylor Swift a Dolly Parton

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La «tempesta del secolo» è arrivata in Florida. Nella notte italiana tra il 9 e il 10 ottobre, l’ha raggiunto la costa occidentale, nei pressi di Siesta Key, con venti di quasi 200 chilometri orari e grandi quantità di pioggia. La stampa americana parla di circa 3 milioni di abitazioni senza corrente, mentre a St. Petersburg i residenti non hanno più accesso all’acqua per danni ingenti alla rete idrica. Con la popolazione in ginocchio, è prontamente arrivato l’aiuto da decine didella musica e dello sport che hanno donato milioni di dollari per fornire cibo e riparo agli sfollati. In prima linea c’è, seguita daoltre che da Luke Combs. Tmz ha citato poi Ivanka Trump e Elon Musk, senza tuttavia fornire dettagli sulle cifre. L’artista del Tennessee Luke Combs (Getty Images).