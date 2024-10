Unifil, Crosetto: «L'attacco di oggi non è un incidente, ma un crimine di guerra. Colpiti mezzi italiani. L'Italia non prende ordini da Israele» (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Non si tratta di un errore né di un incidente quindi abbiamo bisogno di avere spiegazioni reali nei tempi più rapidi possibili». Così il ministro della Difesa, Ilmessaggero.it - Unifil, Crosetto: «L'attacco di oggi non è un incidente, ma un crimine di guerra. Colpiti mezzi italiani. L'Italia non prende ordini da Israele» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Non si tratta di un errore né di unquindi abbiamo bisogno di avere spiegazioni reali nei tempi più rapidi possibili». Così il ministro della Difesa,

Medioriente : Crosetto - attacco a Unifil non è stato errore né incidente - E non si tratta di un incidente, e quindi abbiamo bisogno di spiegazioni formali, reali, nei tempi più rapidi possibili”. “Abbiamo chiesto spiegazione degli atti avvenuti – ha aggiunto -. L’ambasciatore non era in grado di fornire spiegazioni”. Roma, 10 ott. . Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. (Lapresse.it)