Tutto quello che sappiamo su “Jurassic World: Rebirth” diretto da Gareth Edwards (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jurassic World 4, intitolato ufficialmente Jurassic World: Rebirth, ha come protagonisti grandi star e una trama che vede protagonisti dinosauri aerei, terrestri e marini. Il prossimo lungometraggio del franchise si baserà sui cinque film già esistenti, iniziati con il classico Jurassic Park di Steven Spielberg del 1993 con protagonisti Laura Dern, Sam Neil, Jeff Goldblum e Richard Attenborough. L’uscita nelle sale di Jurassic World: Rebirth è prevista per mercoledì 2 luglio 2025. Vediamo Tutto quello che sappiamo, finora, su Jurassic World: Rebirth. Jonathan Bailey e Scarlett Johansson guideranno il quarto film insieme a Mahershala Ali. Johansson interpreterà l’esperta di operazioni segrete Zora Bennett, incaricata di una missione top secret fondamentale per la trama del film. Bailey interpreterà il dottor Henry Loomis, un paleontologo. Metropolitanmagazine.it - Tutto quello che sappiamo su “Jurassic World: Rebirth” diretto da Gareth Edwards Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)4, intitolato ufficialmente, ha come protagonisti grandi star e una trama che vede protagonisti dinosauri aerei, terrestri e marini. Il prossimo lungometraggio del franchise si baserà sui cinque film già esistenti, iniziati con il classicoPark di Steven Spielberg del 1993 con protagonisti Laura Dern, Sam Neil, Jeff Goldblum e Richard Attenborough. L’uscita nelle sale diè prevista per mercoledì 2 luglio 2025. Vediamoche, finora, su. Jonathan Bailey e Scarlett Johansson guideranno il quarto film insieme a Mahershala Ali. Johansson interpreterà l’esperta di operazioni segrete Zora Bennett, incaricata di una missione top secret fondamentale per la trama del film. Bailey interpreterà il dottor Henry Loomis, un paleontologo.

Le riprese di Jurassic World Rebirth sono terminate - View this post on Instagram A post shared by Frank Marshall (@ledoctor) Jurassic World Rebirth e le note di produzione Jurassic World Rebirth è stato diretto da Gareth Edwards (Godzilla), con Steven Spielberg che produce attraverso Amblin Entertainment, e Frank Marshall e Patrick Crowley che producono attraverso Kennedy-Marshall. (Universalmovies.it)

Jurassic World Rebirth – terminate le riprese a meno di un anno dalla data d’uscita - Il produttore Frank Marshall si è presentato su Instagram questo fine settimana per confermare che la produzione di Jurassic World Rebirth è terminata, dando inizio al lungo processo di post-produzione, in cui verranno aggiunti al film tutti i complicati effetti speciali. Marshall, che ha curato l’iconico blockbuster di Steven Spielberg del 1993, torna anche come produttore. (Nerdpool.it)

Jurassic World Rebirth : grandi novitĂ sul nuovo film della saga - Il film riprenderĂ cinque anni dopo gli eventi di Dominion e vedrĂ i dinosauri costretti a vivere in ambienti equatoriali soleggiati dopo non essersi adattati al clima del pianeta. Il produttore di Jurassic World: Rebirth ha svelato grandi novitĂ riguardanti il nuovo film della saga che arriverĂ nel 2025 Con l'intenzione di riportare in auge l'iconico franchise con una nuova direzione, Jurassic ... (Movieplayer.it)