Tre fratelli pestati dal branco a due passi dalla stazione. Il padre: "Picchiati perchè scambiati per turisti" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una serata da incubo è quella vissuta da tre fratelli di Sant'Arpino che in Piazza Nicola Amore a Napoli sono stati accerchiati, malmenati e rapinati da un banda di circa 10 extracomunitari.I tre congiunti di origini bielorusse ma residenti a Sant'Arpino, dopo aver trascorso la serata a

Tre fratelli accerchiati e pestati a sangue in centro - il padre : "Sono ancora sotto shock" - Serata da incubo per tre fratelli a Napoli. I tre giovani dopo aver trascorso la serata nel capoluogo campano si stavano dirigendo verso la Stazione Centrale per prendere un taxi che li avrebbe accompagnati a casa a Sant’Arpino. All’altezza di piazza Nicola Amore, però, sono stati fermati e... (Napolitoday.it)