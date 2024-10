Tempesta solare e possibile Aurora Boreale in Italia nella notte fra il 10 e l’11 ottobre: Tutti i dettagli (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’ Aurora Boreale potrebbe essere visibile su mezza Italia nella notte fra il 10 e l’11 ottobre: l’ultimo fenomeno risale a maggio 2024. Aurora Boreale in Italia fra il 10 e l’11 ottobre Photo Credits: IMeteo.itSembra che nei cieli d’Italia potrebbe essere possibile scorgere lo spettacolo dell’Aurora Boreale fra il 10 e l’11 ottobre 2024. Secondo il Centro di previsione meteorologica spaziale del National Oceanic and Atmospheric Administration, un’intensa Tempesta solare potrebbe interessare l’Italia tanto da raggiungere la classe G4, penultimo livello di intensità su una scala che va da G1 a G5. Il campo magnetico della Terra sarà investito da un flusso di plasma (particelle cariche elettricamente) la cui origine deriva da un’espulsione di massa coronale (CME) dal Sole che porterà alla visione dello spettacolo dell’Aurora Boreale. Metropolitanmagazine.it - Tempesta solare e possibile Aurora Boreale in Italia nella notte fra il 10 e l’11 ottobre: Tutti i dettagli Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’potrebbe essere visibile su mezzafra il 10 e: l’ultimo fenomeno risale a maggio 2024.infra il 10 ePhoto Credits: IMeteo.itSembra che nei cieli d’potrebbe esserescorgere lo spettacolo dell’fra il 10 e2024. Secondo il Centro di previsione meteorologica spaziale del National Oceanic and Atmospheric Administration, un’intensapotrebbe interessare l’tanto da raggiungere la classe G4, penultimo livello di intensità su una scala che va da G1 a G5. Il campo magnetico della Terra sarà investito da un flusso di plasma (particelle cariche elettricamente) la cui origine deriva da un’espulsione di massa coronale (CME) dal Sole che porterà alla visione dello spettacolo dell’

