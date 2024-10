Super/Man: The Christopher Reeve Story, a Roma il figlio Matthew e i registi presentano il film sull'indimenticabile attore (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dal 10 ottobre al cinema con Warner Bros. c'è Super/Man: The Christopher Reeve Story, film dedicato all'attore scomparso in questa data 20 anni fa. A Roma lo presentano a pubblico e stampa il figlio Matthew e i registi Ian Bonhôte e Peter Ettedgui. Comingsoon.it - Super/Man: The Christopher Reeve Story, a Roma il figlio Matthew e i registi presentano il film sull'indimenticabile attore Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dal 10 ottobre al cinema con Warner Bros. c'è/Man: Thededicato all'scomparso in questa data 20 anni fa. Aloa pubblico e stampa ile iIan Bonhôte e Peter Ettedgui.

Arriva al cinema il doc su Christopher Reeve - il figlio : “Per tutti era Superman - per me solo papà” - La storia di Christopher Reeve ha dell’incredibile ma “io ho la fortuna di dire che per me […]. Da grande star di Hollywood ad attivista e avvocato per i diritti dei disabili, dopo che una caduta da cavallo lo ha paralizzato dalla testa in giù. Da attore sconosciuto dell’Off Broadway a interprete del primo supereroe cinematografico. (Sbircialanotizia.it)

Arriva al cinema il doc su Christopher Reeve - il figlio : “Per tutti era Superman - per me solo papà” - a 20 anni dalla morte dell’interprete di Clark Kent/Superman, nell’omonimo film diretto da Richard Donner nel 1978. La sua vita si è letteralmente fusa con quella di Superman: è sceso dal piedistallo del supereroe per diventare un vero eroe. La storia di Christopher Reeve non è solo straordinaria – è stato il primo a far credere le persone nei supereroi – ma è anche l’esempio di un destino ... (Dailyshowmagazine.com)

Christopher Reeve - parlano i figli : "Ecco come è cambiata la nostra vita dopo l'incidente di papà" - Il leggendario e amatissimo interprete di Superman rimase paralizzato e dipendente da un respiratore dopo una caduta durante una gara di equitazione, e morì poi per insufficienza cardiaca all'età di 52 anni nel 2004. I tre figli Matthew, 44 anni, e Alexandra, 40 anni, avuti dall'ex Gae Exton, e Will, 32 anni, avuto dalla moglie Dana Reeve - deceduta meno di due anni dopo la morte del marito - si ... (Movieplayer.it)