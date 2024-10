Anteprima24.it - “Stretta” sul rilascio delle autorizzazioni in materia di armi

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI recenti episodi di violenza in ambito familiare e di genere, che in alcuni casi hanno visto l’utilizzo diregolarmente detenute, impongono una particolare attenzione alla verificacondizioni che ne consentono il possesso in capo al detentore. A tal fine, il Dirigente della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale ha avviato una serrata attività di controllo che ha portato all’adozione di nr. 60 provvedimenti di rigettoistanze die/o di rinnovo di porto d’, nonché a nr. 37 provvedimenti di revoca dei medesimi titoli di polizia già concessi, per sopravvenuti fatti di rilevanza penale ovveroattinenti a condotte sintomatiche di un possibile abuso. Nell’ambitoattività pianificate dalla suindicata Divisione, durante i decorsi mesi estivi, sono state controllate nr. 3 armerie, nr.