“Spazi Bambini e Bambine”, il Consorzio A4 apre le iscrizioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti– Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la frequenza degli “Spazi Bambini e Bambine” allestiti presso i Comuni di Avellino e San Martino Valle Caudina per l’anno educativo 2024-2025. Potranno presentare domanda i genitori di minori con età compresa tra 3 mesi e 36 mesi residenti nei comuni afferenti l’Ambito A04 (Altavilla Irpina, Avellino, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni e Tufo). Le ludoteche saranno aperte dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle 13.00. I minori ammessi saranno suddivisi per tre fasce di età: Bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi (lattanti); Bambini di età compresa tra 13 e 24 mesi (semi divezzi); Bambini di età compresa tra i 25 e 36 mesi (divezzi). Anteprima24.it - “Spazi Bambini e Bambine”, il Consorzio A4 apre le iscrizioni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti– Sono ufficialmente aperte leper la frequenza degli “” allestiti presso i Comuni di Avellino e San Martino Valle Caudina per l’anno educativo 2024-2025. Potranno presentare domanda i genitori di minori con età compresa tra 3 mesi e 36 mesi residenti nei comuni afferenti l’Ambito A04 (Altavilla Irpina, Avellino, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni e Tufo). Le ludoteche saranno aperte dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle 13.00. I minori ammessi saranno suddivisi per tre fasce di età:di età compresa tra 0 e 12 mesi (lattanti);di età compresa tra 13 e 24 mesi (semi divezzi);di età compresa tra i 25 e 36 mesi (divezzi).

