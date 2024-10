Siu, a Bari più di mille urologi al congresso nazionale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Oltre mille urologi sono attesi a Bari per il congresso nazionale della Società italiana di urologia (Siu) evento di riferimento per la comunità urologica italiana e internazionale, che si svolgerà da domani al 13 ottobre alla Fiera del Levante. “Siamo entusiasti d Ilgiornaleditalia.it - Siu, a Bari più di mille urologi al congresso nazionale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Oltresono attesi aper ildella Società italiana dia (Siu) evento di riferimento per la comunitàca italiana e inter, che si svolgerà da domani al 13 ottobre alla Fiera del Levante. “Siamo entusiasti d

