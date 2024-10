Sinner resterà numero 1 al mondo nel Ranking ATP a fine anno, è ufficiale: nuovo trofeo per Jannik (Di giovedì 10 ottobre 2024) La sconfitta contro Machac risulta fatale per Alcaraz che, conti alla mano, non ha più alcuna possibilità di colmare lo svantaggio (3020 punti) che ha in classifica rispetto a Jannik. Fanpage.it - Sinner resterà numero 1 al mondo nel Ranking ATP a fine anno, è ufficiale: nuovo trofeo per Jannik Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La sconfitta contro Machac risulta fatale per Alcaraz che, conti alla mano, non ha più alcuna possibilità di colmare lo svantaggio (3020 punti) che ha in classifica rispetto a

Jannik Sinner resterà numero 1 al mondo fino a… I punti in classifica Atp - il vantaggio (enorme) sui rivali e i prossimi tornei - Perché è logicamente difficile pensare che l’italiano possa uscire al primo turno di tutti i tornei sopra citati, perdendo, così, i punti necessari a essere superato. Con lo storico successo agli US Open, il tennista altoatesino ha rafforzato ulteriormente il suo dominio nel circuito ATP. Forte di un dominio pressoché totale, allora, il campione nativo di San Candido proverà a infrangere un altro ... (Ilfattoquotidiano.it)

Jannik Sinner si commuove per la zia : “Non so quanto resterà con me. C’è la vita oltre il tennis - posso ancora migliorare” - In questa stagione ci sono state grandissime vittorie per me, ho spesso giocato molto bene ma penso ancora di poter migliorare. Jannik Sinner ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz in tre set e ha alzato al cielo un trofeo mai portato a casa da un giocatore del Bel Paese (al maschile, chiaramente, visto che Flavia Pennetta fece festa a Flushing Meadows), rafforzando il numero 1 del ranking ... (Oasport.it)

Sinner resterà primo nella Race a fine US Open. La sconfitta di Zverev avvicina il n.1 a fine anno - Tuttavia, i riscontri ottenuti finora hanno permesso a Sinner di occupare una posizione assai privilegiata non solo nel ranking ATP, ma anche nella Race, ovvero la graduatoria di rendimento della stagione in corso. Resta il fatto che le 52 vittorie in 57 partite disputate finora siano davvero tante. (Oasport.it)