SES Astra e Sky UK estendono partnership nel Regno Unito e in Irlanda (Di giovedì 10 ottobre 2024) SES ha annunciato oggi di aver esteso la sua lunga partnership con Sky attraverso un rinnovo pluriennale del contratto per la capacità satellitare e i servizi di back-up dalla posizione video privilegiata di SES a 28,2/28,5 gradi Est. Questo rinnovo si basa sugli accordi precedenti delle due società.In base all'accordo, SES continuerà a fornire capacità per consentire a Sky di offrire canali satellitari agli abbonati di Sky Q nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda. SES estenderà la capacità per più transponder, con date di scadenza fino al 2029. Questo nuovo accordo estende anche il contratto di servizi di back-up di SES con Sky fino alla fine del 2027. Digital-news.it - SES Astra e Sky UK estendono partnership nel Regno Unito e in Irlanda Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) SES ha annunciato oggi di aver esteso la sua lungacon Sky attraverso un rinnovo pluriennale del contratto per la capacità satellitare e i servizi di back-up dalla posizione video privilegiata di SES a 28,2/28,5 gradi Est. Questo rinnovo si basa sugli accordi precedenti delle due società.In base all'accordo, SES continuerà a fornire capacità per consentire a Sky di offrire canali satellitari agli abbonati di Sky Q nele nella Repubblica d'. SES estenderà la capacità per più transponder, con date di scadenza fino al 2029. Questo nuovo accordo estende anche il contratto di servizi di back-up di SES con Sky fino alla fine del 2027.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SES Astra e Sky UK estendono partnership nel Regno Unito e in Irlanda - SES ha annunciato oggi di aver esteso la sua lunga partnership con Sky attraverso un rinnovo pluriennale del contratto per la capacità satellitare e i servizi di back-up dalla posizione video privileg ... (digital-news.it)

NEWS - ECA e UEFA estendono la partnership, ad Atene si rivede anche la Juventus - L'Associazione dei Club Europei (Eca), che rappresenta oltre 700 club in 55 paesi europei, e la Uefa, l'organo di governo del calcio europeo, hanno annunciato oggi un'estensione del loro Memorandum d' ... (napolimagazine.com)

Balkan summit to rally support for struggling Ukraine - ZAGREB, OCT 9 - Balkan leaders will rally to support Ukraine at a summit on Wednesday as it struggles to fight off invading Russian forces, with Kyiv pushing for more military aid. (ANSA) ... (ansa.it)