Sanità, le Regioni scrivono al governo: "Preoccupa il sottofinanziamento". Schillaci: "Ma i soldi vanno spesi bene" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il sottofinanziamento della Sanità pubblica in Italia "è Preoccupante". Le Regioni, unite, hanno inviato una lettera al governo con una richiesta bipartisan di risorse aggiuntive, ritenute indispensabili per combattere le liste d'attesa e far fronte ai nuovi bisogni di cura e di organici. Gli assessori alla Sanità chiedono un incontro urgente all'esecutivo perché le loro ragioni vengano tenute in considerazione in vista della prossima manovra di Bilancio. Una richiesta che arriva pochi giorni dopo la diffusione dell'ultimo rapporto Gimbe, dove si elencano dati drammatici sulla Sanità pubblica in Italita (solo nel 2023 circa quattro milioni e mezzo di italiani hanno rinunciato a curarsi). La lettera, inviata ieri 9 ottobre, porta la firma del coordinatore della commissione salute della Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini. Nella lettera si chiede, inoltre, un incontro urgente.

