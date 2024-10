Sabato i funerali di Ricci. Morto sul lavoro a Genova (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si svolgeranno Sabato nella chiesa di San Paolo Apostolo, la parrocchia a sud del centro di Sansepolcro, i funerali di Marco Ricci, l’operaio di 39 anni Morto venerdì scorso a Genova mentre stava lavorando nel vano ascensore della palazzina ex Amiu, in fase di ristrutturazione come ludoteca del Parco del Memoriale del Ponte Morandi. Il corpo dello sfortunato operaio, dipendente di una ditta di carpenteria metallica operante nel capoluogo biturgense che aveva ottenuto in subappalto i lavori, arriverà direttamente dal capoluogo ligure nel corso della mattinata e alle ore 12 verrà celebrata la Santa Messa. Lanazione.it - Sabato i funerali di Ricci. Morto sul lavoro a Genova Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si svolgerannonella chiesa di San Paolo Apostolo, la parrocchia a sud del centro di Sansepolcro, idi Marco, l’operaio di 39 annivenerdì scorso amentre stava lavorando nel vano ascensore della palazzina ex Amiu, in fase di ristrutturazione come ludoteca del Parco del Memoriale del Ponte Morandi. Il corpo dello sfortunato operaio, dipendente di una ditta di carpenteria metallica operante nel capoluogo biturgense che aveva ottenuto in subappalto i lavori, arriverà direttamente dal capoluogo ligure nel corso della mattinata e alle ore 12 verrà celebrata la Santa Messa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Susanna Recchia e la figlia Mia - sabato i funerali congiunti : saranno cremate. L'epigrafe della piccola : «Un bacio di vero amore - papà» - Il giorno del dolore. Sabato 21 settembre si terranno i funerali di Susanna Recchia e della piccola Mia, di appena tre anni. La cerimonia, alle 14.20 nella chiesa di Miane, Treviso, sarà... (Leggo.it)

Vittorio De Marzi - sabato i funerali in Collegiata - Dopo l'autopsia, che è stata eseguita oggi, è arrivato il nulla osta per i funerali di Vittorio De Marzi, tragicamente scomparso domenica sera al termine della terza serata del Palio delle Contrade di Sondrio, poi sospeso e interrotto in segno di lutto e di rispetto nei confronti del 44enne e... (Sondriotoday.it)

Sabato i funerali di Lorenzo Colasanti - il giovane scomparso a Rieti e ritrovato senza vita - Sabato alle 10.30 si terranno nella Basilica di Sant'Agostino a Rieti i funerali di Lorenzo Colasanti, il giovane scomparso domenica e trovato senza vita tre giorni dopo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Alain Delon - funerali privati sabato 24 agosto nella sua tenuta a Douchy : sarà sepolto insieme ai suoi 35 cani - La Francia si prepara a dare l'addio all'attore Alain Delon, morto il 18 agosto. Nel rispetto della sua volontà all' attore non sarà riservato un tributo nazionale o una cerimonia pubblica in . I funerali si svolgeranno sabato 24 agosto nella tenuta di Douchy, dove l'attore aveva vissuto per 50 anni. (Ilgiornaleditalia.it)

Funerali Alain Delon sabato in forma privata nella sua tenuta - Non dovrebbe essere invece presente la controversa badante-compagna Hiromi Rollin, cacciata l'anno scorso dalla tenuta per dispute con la famiglia dell'attore, che l'ha accusata di circonvenzione di incapace, soprattutto dopo il sopraggiungere della grave malattia che aveva colpito la star. L'attore scomparso domenica scorsa, che non avrebbe voluto una cerimonia pubblica in suo onore, sarà ... (Quotidiano.net)