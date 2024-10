Riciclaggio di soldi della criminalità organizzata: un arresto a Formia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, usura, estorsioni, malversazione di erogazioni pubbliche, trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di stupefacenti, inosservanza della normativa antiRiciclaggio, sfruttamento della prostituzione e tentato sequestro di persona. Sono i reati Latinatoday.it - Riciclaggio di soldi della criminalità organizzata: un arresto a Formia Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), reimpiego di proventi illeciti, usura, estorsioni, malversazione di erogazioni pubbliche, trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di stupefacenti, inosservanzanormativa anti, sfruttamentoprostituzione e tentato sequestro di persona. Sono i reati

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grosseto : riciclaggio soldi clan Casalesi. Dieci indagati - Riunione in comune, a Grosseto, oggi 18 settembre 2024, sulla sicureza. Anche dopo la notizie dei 10 indagati della Dda di Firenze e della guardia di finanza in un'inchiesta per il riciclaggio di denaro di provenienza illecita che un imprenditore della provincia di Caserta, da molti anni stabilitosi in Toscana, avrebbe reimpiegato in una società dell'edilizia con sede a Grosseto L'articolo ... (Firenzepost.it)

L’inchiesta per riciclaggio. Bigi - mezza vittoria al Riesame. Restituiti i soldi ma non le Ferrari - "L’aver trasformato - sottolineano i giudici - parte del fiume di denaro proveniente dall’appropriazione indebita ed in gioielli di elevatissimo pregio significa aver compiuto atti diretti ad ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa di tali ricchezze". Sequestrate anche le due Ferrari: il Riesame ha avvolarato la tesi del pm Christine Von Borries secondo cui vi è "l’evidente ... (Lanazione.it)