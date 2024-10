Renzi: “Ci hanno avvicinato per i voti, Musolino a pranzo con La Russa”. Il presidente del Senato: “Mente sapendo di mentire” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 - La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino afferma di essere stata contattata dal presidente del Senato La Russa per cambiare gruppo, nel contesto di quanto dichiarato da Matteo Renzi sui contatti tra maggioranza e parlamentari di Italia Viva per ottenere voti per il giudice della Consulta. “Sì, c'è stato un contatto con il presidente La Russa, qualche giorno fa eravamo al ristorante del Senato e mi ha chiesto di parlare un attimo. È stato un tentativo di sondare la mia disponibilità in senso assoluto, per cambiare gruppo. Io ho risposto di no, non è assolutaMente possibile”, ha dichiarato all’Ansa la senatrice Musolino, eletta nella lista di 'Sud chiama Nord' di Cateno de Luca,e passata un anno fa al gruppo dei Renziani al Senato. “Non potrei mai passare in un gruppo di maggioranza viste anche le istanze per cui sono state eletta. Quotidiano.net - Renzi: “Ci hanno avvicinato per i voti, Musolino a pranzo con La Russa”. Il presidente del Senato: “Mente sapendo di mentire” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 - La senatrice di Italia Viva Dafneafferma di essere stata contattata daldelLaper cambiare gruppo, nel contesto di quanto dichiarato da Matteosui contatti tra maggioranza e parlamentari di Italia Viva per ottenereper il giudice della Consulta. “Sì, c'è stato un contatto con ilLa, qualche giorno fa eravamo al ristorante dele mi ha chiesto di parlare un attimo. È stato un tentativo di sondare la mia disponibilità in senso assoluto, per cambiare gruppo. Io ho risposto di no, non è assolutapossibile”, ha dichiarato all’Ansa la senatrice, eletta nella lista di 'Sud chiama Nord' di Cateno de Luca,e passata un anno fa al gruppo deiani al. “Non potrei mai passare in un gruppo di maggioranza viste anche le istanze per cui sono state eletta.

La senatrice renziana Musolino accusa La Russa : “Mi ha contattata per passare con la maggioranza” - Il portavoce del presidente del Senato ha smentito completamente la ricostruzione: «La Russa non ha mai pranzato con la senatrice Musolino», ha risposto Emiliano Arrigo. Sta superando ogni limite. È stato Matteo Renzi a rivelare il fatto: un pranzo tra La Russa e la parlamentare di opposizione, nel ristorante di Palazzo Madama, in cui la seconda carica dello Stato avrebbe chiesto alla ... (Thesocialpost.it)

Scontro Giuli-Renzi in Senato. 'Arbitro' La Russa - La Russa controbatte dicendo "senatore non trasformi il question time in un'occasione di polemica", e invitando Renzi a proseguire il suo intervento. Renzi usa l'ironia per 'punzecchiare' il ministro sul suo eloquio e Giuli, che oggi risponde per la prima volta a un question time, non si lascia sfuggire l'occasione e lancia a sua volta un affondo: "Prometto che farò del mio meglio per adeguarlo ... (Agi.it)

Renzi show al Senato : si fa beffe di Giuli - del discorso «teoretico» e della laurea mancata. E poi rimprovera La Russa : «Stia al suo posto» – Il video - Il botta e risposta tra Renzi e Giuli termina con la replica dell’interrogante. A Giuli trema la mano mentre regge il foglio del suo intervento A Renzi non è sfuggito il tremolio della mano mostrato da Giuli, mentre era al microfono. Dismette i panni formali del ministro e contrattacca con il sarcasmo: «Colgo l’occasione per riconfermare la mia stima professionale nutrita nei confronti di ... (Open.online)