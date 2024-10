Liberoquotidiano.it - Regionali, al via speciale Adnkronos su elezioni amministrative 2024

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. - () - Uno spazio di approfondimento sulledi ottobre e novembre, per aiutare i cittadini a informarsi e orientarsi in vista del voto in Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. È lo“Regioni al voto” che l'lancia domani sul proprio sito web,.com, in cui sarà possibile trovare notizie, interviste, approfondimenti, analisi e commenti esclusivi dei protagonisti. Per raccontare meglio le opinioni, le attese e le aspettative dei cittadini chiamati al voto, su ognuna delle tre regioni,condurrà una ricerca, con l'ausilio della piattaforma Social Data, per sondare il sentiment sui principali temi della campagna elettorale e della politica regionale. Domani si partirà con la Liguria.