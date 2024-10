Tpi.it - Rafa Nadal annuncia il ritiro dal tennis: “È il momento giusto per lasciare”

(Di giovedì 10 ottobre 2024)eldice addio algiocato. Il 38enne spagnolo lascia ildopo aver vinto in carriera 22 Slam e un totale di 92 titoli. L’annuncio del maiorchino in un video sui social, sottolineando che “era ildi fermarsi”.giocherà le finali di Coppa Davis in programma a novembre a Malaga prima di apprendere la racchetta al chiodo. “Grazie mille a tutti”, sottolinea il campione. Mil gracias a todos Many thanks to all Merci beaucoup à tous Grazie mille à tutti ???? ???? ??? ????? ???? ?????? Obrigado a todos Vielen Dank euch allen Tack alla ????? ????? Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi —(@el) October 10, 2024