Qui casteldebole: ferguson lavora ancora a parte. Alle 11 la ripresa con i ’superstiti’ delle nazionali. Speranze di rivedere Pobega di nuovo in gruppo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Bologna riprende oggi gli Allenamenti dopo tre giorni di riposo: appuntamento Alle 11 a casteldebole. A disposizione di Italiano ci saranno 14 elementi della rosa: ovvero Ravaglia, Beukema, Casale, Miranda, Corazza, Lykogiannis, Holm, De Silvestri, Castro, Orsolini, Dominguez, Dallinga, Karlsson e Odgaard. La speranza è che in gruppo torni ad aggregarsi Tommaso Pobega, che sta smaltendo lo stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Il centrocampista sarà rivalutato e lo staff medico e tecnico concorderanno se reinserirlo immediatamente o rinviare di qualche giorno: i tempi della ripresa sono vicini. Rimarranno ai box ferguson, atteso in gruppo a fine mese, e i lundogenti El Azzouzi e Cambiaghi. Assenti i nazionali Fabbian, Lucumi, Posch, Freuler, Aebischer, Ndoye, Erlic, Moro, Urbanski, Skorupski e Iling. Sport.quotidiano.net - Qui casteldebole: ferguson lavora ancora a parte. Alle 11 la ripresa con i ’superstiti’ delle nazionali. Speranze di rivedere Pobega di nuovo in gruppo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Bologna riprende oggi glinamenti dopo tre giorni di riposo: appuntamento11 a. A disposizione di Italiano ci saranno 14 elementi della rosa: ovvero Ravaglia, Beukema, Casale, Miranda, Corazza, Lykogiannis, Holm, De Silvestri, Castro, Orsolini, Dominguez, Dallinga, Karlsson e Odgaard. La speranza è che intorni ad aggregarsi Tommaso, che sta smaltendo lo stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Il centrocampista sarà rivalutato e lo staff medico e tecnico concorderanno se reinserirlo immediatamente o rinviare di qualche giorno: i tempi dellasono vicini. Rimarranno ai box, atteso ina fine mese, e i lundogenti El Azzouzi e Cambiaghi. Assenti iFabbian, Lucumi, Posch, Freuler, Aebischer, Ndoye, Erlic, Moro, Urbanski, Skorupski e Iling.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le ultime da Casteldebole : giovedì è fissata la ripresa degli allenamenti senza i nazionali. Pobega non conosce sosta - a Genova ci sarà . Intanto Ferguson vede il rientro : ma senza rischi - Anche ieri, lavoro differenziato per lo scozzese, con seduta di allenamento su potenza muscolare, con elastici e lavoro di traino. Cambiaghi, El Azzouzi e Ferguson restano in infermeria, solo Pobega è destinato a uscirne a stretto giro di posta. E’ anche a centrocampo che il tecnico cerca la quadra e Pobega offre fisicità, incursioni e tiro da fuori, qualità utili quando non si riesce a sfondare ... (Sport.quotidiano.net)

Bologna : il ritorno di Ferguson a Casteldebole - Ndoye fa la storia su Instagram - Bologna, 19 agosto 2024 - "He's back on the pitch", è tornato ad allenarsi. Così si legge all'interno di una storia postata sul proprio profilo Instagram da Dan Ndoye, che come protagonista ha Lewis Ferguson uno dei "capitani" rossoblù, immortalato questa mattina in campo a Casteldebole, 4 mesi dopo la rottura del crociato. (Ilrestodelcarlino.it)