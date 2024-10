Pubblica l'annuncio per la vendita di un trattore, riceve la caparra e poi scompare: denunciato per truffa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pubblica un annuncio online per la vendita di un trattore attirando l'attenzione di un coltivatore di nocciole, ma si trattava di una truffa. I carabinieri della stazione di Corchiano hanno denunciato un uomo, accusato di aver ingannato una vittima con un falso annuncio di vendita di un trattore Viterbotoday.it - Pubblica l'annuncio per la vendita di un trattore, riceve la caparra e poi scompare: denunciato per truffa Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)unonline per ladi unattirando l'attenzione di un coltivatore di nocciole, ma si trattava di una. I carabinieri della stazione di Corchiano hannoun uomo, accusato di aver ingannato una vittima con un falsodidi un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Como ringrazia pubblicamente il Napoli : “Atmosfera senza pari” - poi l’annuncio sul regalo ai tifosi… - Oltre ai sostenitori che incitano la squadra per tutta la durata del match, anche i collaboratori partecipano ad un lavoro tutt’altro che semplice. Le due squadre si son rese protagoniste di un ottimo match, giocato ad altissimi ritmi. . Non a caso, la società neopromossa ha voluto ringraziare pubblicamente gli azzurri con un post sul proprio profilo “Instagram”. (Spazionapoli.it)

Volturara Irpina : Pubblica l’annuncio per la vendita di uno strumento musicale - ma viene truffata - Quindi contattano il venditore. Nella circostanza, una donna del posto, volendo vendere uno strumento musicale, pubblicava un annuncio su un noto sito on-line. Mettere dei prodotti in vendita su internet ma alla fine trovarsi a pagare il compratore: questa è una tipologia di truffa per la quale il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha deciso di lanciare l’avviso dopo alcune ... (Puntomagazine.it)

Germania - l’annuncio di Neuer : il portiere pubblica un VIDEO sui social - Dopo lunghe e intense discussioni con la mia famiglia e i miei amici, ho deciso di concludere la mia carriera in nazionale”, sono le prime parole del portiere. Con la Nazionale ha collezionato 124 presenze dall’esordio nel 2009 vincendo il titolo mondiale in Brasile nel 2014. Allo stesso tempo, sono convinto che ora sia il momento giusto per fare questo passo e concentrarsi completamente sul ... (Calcioweb.eu)