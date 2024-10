Politano sul furto dell'auto: "Non è un problema solo di Napoli. Chiedo di riavere il portafogli" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Matteo Politano rompe il silenzio e parla dopo il brutto episodio di cui è rimasto vittima nelle ultime ore. Il calciatore del Napoli, infatti, ha subito il furto dell'auto, una Smart, mentre era a cena in un ristorante a Posillipo. All'interno della vettura c'erano anche oggetti personali, tra Europa.today.it - Politano sul furto dell'auto: "Non è un problema solo di Napoli. Chiedo di riavere il portafogli" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Matteorompe il silenzio e parla dopo il brutto episodio di cui è rimasto vittima nelle ultime ore. Il calciatore del, infatti, ha subito il, una Smart, mentre era a cena in un ristorante a Posillipo. All'internoa vettura c'erano anche oggetti personali, tra

