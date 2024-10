Perché il Grande Fratello stasera non va in onda su Canale 5: il motivo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Perché il Grande Fratello stasera non va in onda su Canale 5: il motivo Perché il Grande Fratello stasera, giovedì 10 ottobre 2024, non va in onda su Canale 5? La rete ha deciso di rinunciare al doppio appuntamento settimanale e lasciare la prima serata del giovedì sera alla soap opera turca Endless Love. Questa sera, infatti, saranno trasmessi nuovi episodi della serie, ricchi di colpi di scena: Banu informerà Emir che Zeynep è stata cacciata di casa Perché la sua famiglia ha scoperto la loro relazione clandestina. Ma quando torna il Grande Fratello su Canale 5? Alfonso Signorini e i concorrenti del reality di Canale 5 torneranno in onda, in prima serata, già lunedì. Nomination Abbiamo visto Perché il Grande Fratello stasera non va in onda, ma quali sono i concorrenti in nomination (e come si vota)? Al televoto sono andati Amanda, Clayton, Helena, Michael, Yulia e Tommaso. Tpi.it - Perché il Grande Fratello stasera non va in onda su Canale 5: il motivo Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ilnon va insu5: ilil, giovedì 10 ottobre 2024, non va insu5? La rete ha deciso di rinunciare al doppio appuntamento settimanale e lasciare la prima serata del giovedì sera alla soap opera turca Endless Love. Questa sera, infatti, saranno trasmessi nuovi episodi della serie, ricchi di colpi di scena: Banu informerà Emir che Zeynep è stata cacciata di casala sua famiglia ha scoperto la loro relazione clandestina. Ma quando torna ilsu5? Alfonso Signorini e i concorrenti del reality di5 torneranno in, in prima serata, già lunedì. Nomination Abbiamo vistoilnon va in, ma quali sono i concorrenti in nomination (e come si vota)? Al televoto sono andati Amanda, Clayton, Helena, Michael, Yulia e Tommaso.

