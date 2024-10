Palacios al lavoro per il battesimo: pronto all’esordio con l’Inter? Il punto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tomas Palacios, ingaggiato dall’Inter nella finestra estiva di calciomercato, sogna di fare il suo esordio con i nerazzurri dopo un periodo di adattamento al calcio italiano. IL NOME – Tomas Palacios è stato il nome scelto dall’Inter per concludere il suo calciomercato estivo con un innesto di prospettiva in difesa. Il fatto che l’argentino potesse dover intraprendere un percorso volto al suo pieno adattamento al nostro calcio era scontato, a maggior ragione se si considera l’attenzione di Simone Inzaghi a non rischiare di far esordire un calciatore che non ritenga ancora pronto ai suoi schemi di gioco. L’aspetto da segnalare, in questa sosta per le Nazionali, è che il tecnico piacentino avrà del tempo ulteriore per poter seguire i miglioramenti del classe 2005 con la maglia dei meneghini, sperando di poterlo inserire al più presto in un impegno ufficiale della sua squadra. Inter-news.it - Palacios al lavoro per il battesimo: pronto all’esordio con l’Inter? Il punto Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tomas, ingaggiato dalnella finestra estiva di calciomercato, sogna di fare il suo esordio con i nerazzurri dopo un periodo di adattamento al calcio italiano. IL NOME – Tomasè stato il nome scelto dalper concludere il suo calciomercato estivo con un innesto di prospettiva in difesa. Il fatto che l’argentino potesse dover intraprendere un percorso volto al suo pieno adattamento al nostro calcio era scontato, a maggior ragione se si considera l’attenzione di Simone Inzaghi a non rischiare di far esordire un calciatore che non ritenga ancoraai suoi schemi di gioco. L’aspetto da segnalare, in questa sosta per le Nazionali, è che il tecnico piacentino avrà del tempo ulteriore per poter seguire i miglioramenti del classe 2005 con la maglia dei meneghini, sperando di poterlo inserire al più presto in un impegno ufficiale della sua squadra.

Palacios a un passo dall’Inter e l’ormai ex allenatore rischia… l’esonero! - Anche il suo allenatore lascia l’Independiente Rivadavia? Futuro a rischio! RISCHIO – I tifosi dell’Inter possono continuare, almeno per ora, a fare sogni sereni: quanto sta succedendo all’Independiente Rivadavia non dovrebbe compromettere il passaggio di Palacios in nerazzurro. Al posto di Cicotello, davanti ai giornalisti si è seduto il presidente dell’Independiente Rivadavia, Daniel Vila, ... (Inter-news.it)

Agresti : «Palacios ritenuto già pronto dall’Inter. Obiettivo chiaro in prospettiva» - Ed essere considerato un giocatore da Inter non è così scontato». Il calciatore ha avuto un rendimento a corrente alternata nelle ultime stagioni. Credo che occorra una maturità già verificata, magari in squadre che abbiano ambizioni inferiori rispetto all’Inter. Agresti si esprime sulla decisione dell’Inter di preferire Palacios a suoi (ex) giovani come Pirola! UNA SENSAZIONE – Agresti ha ... (Inter-news.it)

Chi è Tomas Palacios - il difensore classe 2003 seguito dall’Inter - Giovane, futuribile e di prospettiva. È il difensore individuato dalla dirigenza per sostituire il momentaneo stop di Tajon Buchanan causato dalla rottura della tibia durante la Copa America con il Canada. Ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2025 e il prestito finirà nel dicembre del 2024. Tomas Palacios è un difensore di piede sinistro, che quindi sarebbe perfetto per il ruolo di ... (Inter-news.it)