Operai presi a sprangate a Seano, la sindacalista: "Aggressione mafiosa che non stupisce" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Ieri notte intorno alle 2, davanti alla fabbrica, un presidio sindacale di lavoratori che stanno protestandoper ottenere contratti regolari di otto ore è stata aggredito da cinque persone arrivate con spranghe diferro. Un fatto Firenzetoday.it - Operai presi a sprangate a Seano, la sindacalista: "Aggressione mafiosa che non stupisce" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Ieri notte intorno alle 2, davanti alla fabbrica, undio sindacale di lavoratori che stanno protestandoper ottenere contratti regolari di otto ore è stata aggredito da cinque persone arrivate con spranghe diferro. Un fatto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Seano : operai e sindacalisti presi a sprangate - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Un'aggressione ai danni degli operai pakistani e dei sindacalisti che stavano protestando in via Galilei, a Seano, per chiedere migliori condizioni di lavoro. È quel che i rappresentanti di Sudd Cobas Prato Firenze hanno denunciato... (Firenzetoday.it)

Presidio in stazione a Bologna : in centinaia dopo la morte sui binari dell’operaio - "Le morti sul lavoro sono stragi sempre più continue e costanti – parla Michele de Pascale, candidato presidente per il centrosinistra alle regionali di novembre –. Insieme a de Pascale e ai sindaci di diversi comuni del territorio, vi è stata la presenza dell’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla e di rappresentanti del Comune e della Città metropolitana. (Ilrestodelcarlino.it)

Servizio di sorveglianza in autostrada - operai senza stipendi : scatta il presidio al Cas - Presidio davanti alla sede del consorzio autostrade dei lavoratori impegnati nell’appalto per la sorveglianza autostradale nelle tratte A/18 e A/20. Rivendicano, innanzitutto il diritto ad una retribuzione regolare, visto che – ad oggi – devono ancora percepire l’intero stipendio di agosto e... (Messinatoday.it)

Operai sorpresi a rubare 200 litri di gasolio dalla locomotiva della società per cui lavorano : arrestati - La Polfer ha arrestato in flagranza un 34enne e un 41enne allo scalo merci di Melzo (Milano) mentre rubavano gasolio da una locomotrice. I due sono dipendenti della stessa ditta proprietaria del treno.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Melzo - due operai sorpresi a rubare gasolio da una locomotiva : arrestati dalla Polfer - Vista tutta la scena, i poliziotti sono intervenuti, li hanno arrestati e hanno eseguito una perquisizione anche nelle abitazioni dei due fermati, dove sono state rinvenute altre taniche contenenti u n’altra importante quantità di carburante. . In particolare, a seguito di alcune denunce sporte da una società specializzata in servizi ferroviari che aveva lamentato diversi e ingenti ammanchi di ... (Ilgiorno.it)