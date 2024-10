Liberoquotidiano.it - Nobel Pace 2024, domani l'annuncio del vincitore: dall'Osce a Zelensky, chi sono i favoriti

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) -, venerdì 11 ottobre, verrà annunciato ildel premioper la. Quest'anno ilPrize ha ricevuto 286 candidature, 89 delle qualiorganizzazioni. Per il 2023 ci furono 351 candidature. Il Time ha redatto un elenco di potenziali vincitori basato sulle quote del sito di scommesse Nicerodds.co.uk e sulla rosa dei candidati annuale creata da Henrik Urdal, direttore del Peace Research Institute Oslo (Prio). Fra i candidati alper la, c'è l', per il lavoro che sta svolgendo per promuovere elezioni democratiche in Europa, Caucaso, Asia centrale e Nord America. "La democrazia - ha spiegato Urdal - è un tema quest'anno, poiché più della metà della popolazione mondiale vive in un paese che si reca alle urne, anche se non esclusivamente in democrazie.