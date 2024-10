Narni, furto di cosmetici in un supermercato: quattro persone denunciate (Di giovedì 10 ottobre 2024) I carabinieri di Narni scalo hanno denunciato quattro cittadini stranieri, tre uomini ed una donna dall’età compresa tra i 24 e 48 anni, per furto aggravato in concorso. Si tratta di persone gravate da precedenti e domiciliate a Roma. L’attività, svolta in collaborazione con la polizia locale, è Ternitoday.it - Narni, furto di cosmetici in un supermercato: quattro persone denunciate Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) I carabinieri discalo hanno denunciatocittadini stranieri, tre uomini ed una donna dall’età compresa tra i 24 e 48 anni, peraggravato in concorso. Si tratta digravate da precedenti e domiciliate a Roma. L’attività, svolta in collaborazione con la polizia locale, è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Narni, addio a Sascha Manuel Proietti. La comunità piange uno dei suoi figli - NARNI Risveglio listato a lutto per l'intera comunità narnese che oggi, 10 ottobre, piange la morte di uno dei suoi figli. Sascha Manuel Proietti, 46 anni, è stato stroncato ... (ilmessaggero.it)

Tentato furto in appartamento: «Presi di mira, è la terza volta in un anno» - di Ma. Gi. Pen. Tentato furto in appartamento domenica sera, intorno alle 19.30, in zona Fiaiola di Narni. Finestra danneggiata per una villetta, ma – questa volta – i ladri non sono entrati. A raccon ... (umbria24.it)

Terni, furto in casa da 20mila euro a Borgo Bovio: i ladri hanno preso le chiavi nell'auto in sosta vicino al Pala Terni - TERNI - Furto in casa con un bottino fatto di gioielli e contanti stimato in ventimila euro. I ladri durante la fuga hanno pure fatto due prelievi al bancomat in via Narni, intascando altri ... (ilmessaggero.it)