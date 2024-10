Ilnapolista.it - «Nadal ti fa soffrire. Prima ti prende le gambe, poi la mente»: ecco cos’era Rafa vissuto dai suoi avversari

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Perché ostinarci, noi poveri osservatori, a raccontare, quando si può chiederlo ai. Quelli che l’hanno subito, sofferto, battuto quasi mai, sicuraammirato. L’ha fatto The Athletic. E’ una collezione che ben si riassume con la sentenza di Casper Ruud: “Ti fatile, poi la”. The Athletic racconta che quando al norvegese hanno chiesto di descrivere l’esperienza di aver affrontatosulla terra rossa, “iocchi si spalancano e lascia uscire una piccola risata”. E che più o meno hanno reagito così anche gli altri. Dev’essere stato un bel trauma.ha chiuso la carriera con un record sulla terra battuta del 90,9 percento di vittorie. 479 partite vinte, perse solo 48. Solo al Roland Garros ha giocato 116 partite, e ne ha vinte 112. A Parigi ha perso solo quattro partite in vent’anni. E alloraqua.