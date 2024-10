Ilrestodelcarlino.it - Morto schiacciato dal trattore: "Il piccolo arrivava in bicicletta e il padre non poteva vederlo"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nonassolutamente vedere il figlioletto che stava sopraggiungendo in sella alla sua bici. Era impossibile per il, alla guida della macchina agricola per trasportare rotoballe, inquadrare quella dannata fetta di cortile dove il figlio in sella alla sualo aveva raggiunto, nonostante il divieto della nonna. Per il papà di Alessandro Bruttomesso, il bambino di sette anniil 5 giugno scorso per le gravissime lesioni riportate dopo essere statoda una delle ruote del, era impossibile evitare l’impatto. Il piccolino, forse, quando se ne è accorto ha tentato di evitarlo, frenando, ma non ce l’ha fatta. Un tragedia che non era possibile evitare. É la conclusione cui è giunto il consulente della procura, Alfonso Micucci, nominato dal pm che ha coordinato le indagini, Barbara Cavallo.