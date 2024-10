Maltempo, a Milano esonda il fiume Lambro (Di giovedì 10 ottobre 2024) E' stata attivata alle 8.15 a Milano la vasca di laminazione del Seveso che era stata svuotata e ora è pronta ad accogliere la piena del fiume. Intanto l'assessore alla protezione civile, Marco Granelli, fa sapere che alle 8.40 il fiume Lambro - che alle 7.50 aveva raggiunto la soglia di allerta - ha iniziato ad allagare il parco che lo circonda dove si trovano due comunità, evacuate in precedenza. Sulla città e sul resto della Lombardia piove dalla notte scorsa. Su Milano, informa l'assessore, dalle 3 sono caduti 35-40 millimetri d'acqua. Per il pomeriggio il meteo indica un miglioramento della situazione. Quotidiano.net - Maltempo, a Milano esonda il fiume Lambro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) E' stata attivata alle 8.15 ala vasca di laminazione del Seveso che era stata svuotata e ora è pronta ad accogliere la piena del. Intanto l'assessore alla protezione civile, Marco Granelli, fa sapere che alle 8.40 il- che alle 7.50 aveva raggiunto la soglia di allerta - ha iniziato ad allagare il parco che lo circonda dove si trovano due comunità, evacuate in precedenza. Sulla città e sul resto della Lombardia piove dalla notte scorsa. Su, informa l'assessore, dalle 3 sono caduti 35-40 millimetri d'acqua. Per il pomeriggio il meteo indica un miglioramento della situazione.

