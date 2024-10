LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: Bagioli cerca il bis, l’Italia avrà una chance di vincere qualcosa? (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’edizione numero 108 della Gran Piemonte! Storico appuntamento prima del Giro di Lombardia, a soli due giorni dalla Classica delle Foglie Morte. Rispetto a quest’anno però saranno con tutta probabilità le ruote più veloci a potersi giocare il successo. Rispetto allo scorso anno, con quattro salite negli ultimi 50 chilometri, il percorso sarà un bel po’ meno esigente. Il Passo della Colma è l’unico vero GPM di giornata: sono 8600 metri al 5,5%, con un finale in doppia cifra, ma è ben lontano dal traguardo, ai -60. Cremosina (4,9 km al 2,9% non è troppo esigente, così come Traversagna (3100 metri al 4,1%), che arriva ai -22 dal traguardo. Ai -7 c’è lo strappo di Maggiora, da 800 metri al 5,6%, ma non dovrebbe creare problemi. Oasport.it - LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: Bagioli cerca il bis, l’Italia avrà una chance di vincere qualcosa? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale dell’edizione numero 108 della! Storico appuntamento prima del Giro di Lombardia, a soli due giorni dalla Classica delle Foglie Morte. Rispetto a quest’anno però saranno con tutta probabilità le ruote più veloci a potersi giocare il successo. Rispetto allo scorso anno, con quattro salite negli ultimi 50 chilometri, il percorso sarà un bel po’ meno esigente. Il Passo della Colma è l’unico vero GPM di giornata: sono 8600 metri al 5,5%, con un finale in doppia cifra, ma è ben lontano dal traguardo, ai -60. Cremosina (4,9 km al 2,9% non è troppo esigente, così come Traversagna (3100 metri al 4,1%), che arriva ai -22 dal traguardo. Ai -7 c’è lo strappo di Maggiora, da 800 metri al 5,6%, ma non dovrebbe creare problemi.

