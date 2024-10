Oasport.it - LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 68-57, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: i transalpini rimango a +11 nel terzo quarto

(Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-65 DIOUF ‘ON FIRE’! PARZIALE DI 6-0 E -3, PARTITA RIAPERTA. 68-63 ANCORA DIOUF! 11 PUNTI PER LUI,SI AVVICINA ANCORA. 68-61 MOMO DIOUF COL FALLO! 9 PUNTI PER IL GIOVANE CENTRO AZZURRO, -7. 68-59 Tornike Shengelia buca la difesa francese e riporta lasotto la doppia cifra di svantaggio. 68-57 2/2 per Will Clyburn a cronometro fermo: due punti rosicchiati dai bianconeri. 68-55 Sako sfrutta il tabellone ed aggiorna il bottino personale. 66-55 Un solo libero segnato da Isaia Cordinier. 66-54 Nando De Colo in allontanamento: +12! 64-54 PAJOLAAAAAAA! TRIPLAAAAAAAAAA 64-51 Ancora Sako da due. 62-51 Isaia Cordinier sblocca il punteggio per la! 62-49 Alley-oop di Sako su assist di Maledon! 60-49 2/2 per Theo Maledon dalla lunetta (5/5 per lui).