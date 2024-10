LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: saltano tre regate. Sarà un venerdì pienissimo per Luna Rossa (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:19 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di regate dei gironi dell’America’s Cup femminile. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:17 Stilato il programma ufficiale di domani: 10.10 – Ultime tre regate del gruppo A 14,19 – Quattro regate di semifinale. 16:13 Ricapitoliamo quanto accaduto durante la giornata. Nonostante il vento abbondantemente sotto i 6 nodi orari l’organizzazione ha concesso il via libera di gara-5 con tutte le imbarcazioni meno Alinghi cadute rapidamente dal foil. Le elvetiche hanno vinto la regata con un vantaggio abissale issandosi in terza posizione nel gruppo A. Luna Rossa, quarta, è stata appaiata al comando del raggruppamento con 36 punti da Athena Patway. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: saltano tre regate. Sarà un venerdì pienissimo per Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:19 Si chiude qui la nostratestuale della quarta giornata didei gironi dell’Cup. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:17 Stilato il programma ufficiale di domani: 10.10 – Ultime tredel gruppo A 14,19 – Quattrodi semifinale. 16:13 Ricapitoliamo quanto accaduto durante la giornata. Nonostante il vento abbondantemente sotto i 6 nodi orari l’organizzazione ha concesso il via libera di gara-5 con tutte le imbarcazioni meno Alinghi cadute rapidamente dal foil. Le elvetiche hanno vinto la regata con un vantaggio abissale issandosi in terza posizione nel gruppo A., quarta, è stata appaiata al comando del raggruppamento con 36 punti da Athena Patway.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA : braccio di ferro tra Powless e il gruppo per la vittoria! - 07 Prova ad attaccare Giulio Ciccone! 15. 16. 20 18 secondi il vantaggio segnalato ora per Powless. 24 A differenza di ciò che è accaduto nelle recenti corse, oggi c’è il sole alla partenza di Valdengo. 13. 12. 15. 15. 42 C’è stata grande selezione, tanto sparpaglio. 05 Tante foglie in mezzo di strada e strada umida sotto gli alberi, nonostante le condizioni meteo stiano migliorando. (Oasport.it)

LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA : Powless al comando in solitaria - inseguitori a 20?. 20 km al traguardo - Ora il ritardo del gruppo è ddi 5’20”. 15. 15. 43 Siamo vicini ai 60 chilometri percorsi. 57 Gran forcing in gruppo da parte della UAE Team Emirates che adesso è a una ventina di secondi da Powless. 01 Andatura che non si placa in gruppo, adesso il ritardo nei confronti di Powless è di una quindicina di secondi. (Oasport.it)

LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA : Powless attacca - inseguitori a 40? a 30 km dall’arrivo - 12. 33 Sparata dal gruppo di Leknessund che rientra su Bernard, plotoncino nuovamente compatto. 39 Il gruppo continua a limare il margine, segnalato ora a 4’25”. 15. 14. 37 Tenta un’azione Aranburu. 13. 14. Avanti Colnaghi ha perso le ruote, così come anche Ponomar. 24 Appena 15 secondi adesso il distacco tra il terzetto all’inseguimento e il terzetto al comando. (Oasport.it)