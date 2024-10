Ilfattoquotidiano.it - Lite Silvestri-Meli a La7. “Diamo armi a Zelensky a spese degli italiani”. “Lui sta combattendo per te e per il tuo simpatico leader Conte”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Scontro rovente a Tagadà (La7) tra Maria Teresa, firma del Corriere della Sera, e Francesco, capogruppo del M5s alla Camera. Il deputato pentastellato, commentando una dichiarazione del senatore della Lega Massimiliano Romeo che invoca la necessità della diplomazia nella guerra in Ucraina, mostra l’atto 203 del governo: “Qui vengono messi a bilancio per gli esami pluriennali un miliardo e 800 milioni di euro sulle. E sono soldi: aumentiamo le accise, alziamo l’Iva sui pannolini, diminuiamo il livello del servizio sanitario, però poi alorotutti questi soldi”. “Quando si è presidente del Consiglio si prendono impegni – commenta il deputato di Fratelli d’Italia Marco Osnato – E ancheha fatto proprio questo”. “Questi soldi vengono tolti agli– continua– non certo per la diplomazia”.