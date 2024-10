Legambiente al via il summit dei giovani campani sull’ambiente Indagine sulle eco-ansie ecco i dati

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Da domani al 13 ottobre torna YCM24 –a, l’assemblea deiattivisti e attiviste dia che si svolgerà al Castello Mediceo di Ottaviano (Napoli). L’iniziativa coinvolge 40provenienti da tutta la regione, con l’obiettivo di affrontare tematiche cruciali come la giustizia climatica e sociale. Durante i tre giorni di incontri si alterneranno workshop, dibattiti e momenti di confronto su: lotta alle ecomafie, la pace e le mobilitazioni per il clima. L’evento si svolgerà in concomitanza con il Global Climate Strike dell’11 ottobre. Il 12 ottobre, si terrà un aperitivo tematico dedicato alle ecomafie, durante il quale verranno presentati i 30 anni di impegno die si renderà omaggio a Mimmo Beneventano, vittima innocente delle mafie.