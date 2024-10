Quotidiano.net - Le tariffe telefoniche in Italia sono tra le più basse d’Europa

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 – No, non è più come una volta quando telefonare costava un occhio della fortuna. In particolare oggi, quando prezzi delledi telefonia mobile sembrerebbero scesi addirittura tra il 9% e il 17% rispetto allo scorso anno e si spende in media neanche 8 euro al mese. Ecco l'analisi di Facile.it e i consigli degli esperti su come scegliere l’operatore e risparmiare. Scendono leNell’ultimo anno, dicevamo, lescese fino al -17%; tutto poi dipende dall’operatore che sceglie il consumatore. Dando uno sguardo alle migliori offerte presenti sul mercato, per un contratto di telefonia mobile standard (ossia un’offerta con chiamate illimitate e, in media, 120 di Gb dati inclusi) la spesa media mensile è di appena 7,80 euro. Un bel po’ in meno rispetto al 2019, quando per un’offerta simile si spendevano circa 12,50 euro.