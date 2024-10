La Russa: “Impegno per bonificare gli stadi. Dialoghi Inter-ultras? Non mi sembra ci sia sottomissione” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Io faccio il tifoso. La politica del calcio l’ho sempre voluta seguire il meno possibile. Sto leggendo da spettatore quello che succede. Io credo che il 95% dei ragazzi che vanno in curva hanno una passione senza la quale sarebbe meno bello andare allo stadio. Chi invece va allo stadio per fare affari o compiere reati non solo deve essere punito, ma deve esser totale il nostro Impegno per bonificare”. A margine della presentazione del libro “Inter seconda stella”, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tifosissimo dell’Inter, ha parlato della vicenda degli ultras e dell’inchiesta sulle curve: “Hanno fatto bene quando hanno fatto togliere polizia e carabinieri dallo stadio e affidare il tutto agli stewart perché all’Interno dello stadio è servito, c’è stata meno tensione, ma è stato anche un segnale sbagliato, è stato giusto dal punto di vista pratico. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Io faccio il tifoso. La politica del calcio l’ho sempre voluta seguire il meno possibile. Sto leggendo da spettatore quello che succede. Io credo che il 95% dei ragazzi che vanno in curva hanno una passione senza la quale sarebbe meno bello andare alloo. Chi invece va alloo per fare affari o compiere reati non solo deve essere punito, ma deve esser totale il nostroper”. A margine della presentazione del libro “seconda stella”, il presidente del Senato, Ignazio La, tifosissimo dell’, ha parlato della vicenda deglie dell’inchiesta sulle curve: “Hanno fatto bene quando hanno fatto togliere polizia e carabinieri dalloo e affidare il tutto agli stewart perché all’no delloo è servito, c’è stata meno tensione, ma è stato anche un segnale sbagliato, è stato giusto dal punto di vista pratico.

