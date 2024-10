La nave Elio pronta a navigare nello Stretto con Gas naturale liquefatto (Di giovedì 10 ottobre 2024) La nave Elio è finalmente pronta a navigare nello Stretto utilizzando il Gas naturale liquefatto (LNG), soluzione più sostenibile rispetto al tradizionale gasolio. Il primo rifornimento per l'ammiraglia della flotta è stato effettuato venerdì 4 ottobre, presso il Molo Norimberga del porto di Reggiotoday.it - La nave Elio pronta a navigare nello Stretto con Gas naturale liquefatto Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laè finalmenteutilizzando il Gas(LNG), soluzione più sostenibile rispetto al tradizionale gasolio. Il primo rifornimento per l'ammiraglia della flotta è stato effettuato venerdì 4 ottobre, presso il Molo Norimberga del porto di

La nave Elio finalmente va a Lng - Franza : "Ma i costi sono improponibili senza un deposito di stoccaggio" - La nave Elio va finalmente a Lng. Nonostante sia stata, nel 2018, la prima nave bi-fuel, gasolio più gas, a solcare le acque del Mediterraneo, in tutti questi anni la nave è stata costretta ad andare a gasolio a causa dell’assenza nell’area dello Stretto di un deposito per lo stoccaggio del Lng... (Messinatoday.it)

La morte del nostromo Puleo sulla nave Elio - svolta nell'inchiesta : in tre a processo - Rinviati a giudizio il comandante del traghetto Giuseppe Cama. . In tre a processo per la morte sulla nave Elio di Caronte&Tourist del nostromo Gaetano Puleo. . Lo ha deciso il gup Eugenio Fiorentino all’udienza preliminare che si è svolta ieri, accogliendo la richiesta della pm Stefania La Rosa. (Messinatoday.it)