La fila al pronto soccorso può anche far morire

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Uno studio di medici esperti ha rivelato che le interminabili ore di attesa possono aumentare il rischio per la vita delle persone Attendere oltre le quattro ore alcomporta un rischio aumentato di morte e di una degenza ospedaliera più lunga fra i pazienti con frattura dell’anca. Lo rivela uno studio su un singolo centro, guidato da Nicholas Clement, dell’Università di Edimburgo, UK, pubblicato online su Emergency Medicine Journal. Le interminabili ore di attesa alsecondo uno studio può aumentare il rischio di morte (Ansa Foto) Cityrumors.itSecondo lo studio, il tempo di attesa per più di un paziente su tre ha superato lo standard nazionale di quattro ore, che ora prevede che il 76% dei pazienti deldebba essere dimesso o ricoverato in ospedale entro questo lasso di tempo.