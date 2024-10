Gamberorosso.it - La convivialità sfida l'astinenza dal vino. Negli Stati Uniti nasce la campagna Come over october

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La risposta al Sober(mese didall'alcol) si chiamaed è una, nata, per contrastare il crescente movimento anti-alcol e promue la natura conviviale del. L’ideatrice è la wine writer Karen MacNeil che, insieme a due esperti di marketing, Kimberly Noelle Charles e Gino Colangelo, ha iniziato a spingere sugli effetti positivi del bere (moderatamente) in compagnia, incoraggiando i consumatori ad invitare familiari, amici e vicini per incontrarsi davanti a un bicchiere di. In cosa consiste la«La nostra missione è quella di incoraggiare le persone a invitare familiari e amici, nuovi e vecchi, a riunirsi durante il mese di ottobre per condivideree amicizia.