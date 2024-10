Lettera43.it - Kyiv: «Personale nordcoreano sta combattendo al fianco dei russi in Ucraina»

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Decine di ingegneri militari nordcoreani sono state schierate aldelle truppe russe per aiutare i soldati di Mosca a colpire l’con missili balistici KN-23. In più alcuni soldati della Corea del Nord che operavano nelle aree occupate dell’sono rimasti uccisi nei combattimenti. Lo hanno detto al Guardian alti funzionari die Seul, evidenziando gli stretti legami tra Pyongyang e Mosca. Cratere provocato da un missile KN-23 nei pressi di(Getty Images).L’esercito russo sta puntanto molto sulla fornitura di armi da parte della Nord Corea A settembre del 2023 Kim Jong-un si è recato ina per incontrare Vladimir Putin, con l’obiettivo di costruire un nuovo asse antioccidentale.