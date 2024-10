Jasmine Paolini è alle Wta Finals 2024: sfiderà le migliori al mondo a Riad (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un traguardo che nessuno si sarebbe mai aspettato a inizio anno. Dopo esserci riuscita insieme a Sara Errani nel doppio, Jasmine Paolini si è qualificata per la prima volta in carriera alle Wta Finals – che si giocheranno dal 2 al 9 novembre prossimi a Riad – anche nel singolare. Adesso è arrivata l’ufficialità. Un risultato meritato, in qualche modo storico, a conclusione di una stagione incredibile, a cui è mancata soltanto la ciliegina Slam, sfuggita due volte tra Parigi e Londra. Paolini vola alle Wta Finals (il torneo riservato alle migliori 8 dell’anno) insieme ad altre quattro giocatrici. In primis Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, numero 1 e numero 2 del mondo, che in Arabia Saudita si giocheranno la vetta della classifica a fine stagione; poi ci sarà Coco Gauff, terza in graduatoria, e infine l’attuale numero 12 della Race Barbora Krejcikova. Ilfattoquotidiano.it - Jasmine Paolini è alle Wta Finals 2024: sfiderà le migliori al mondo a Riad Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un traguardo che nessuno si sarebbe mai aspettato a inizio anno. Dopo esserci riuscita insieme a Sara Errani nel doppio,si è qualificata per la prima volta in carrieraWta– che si giocheranno dal 2 al 9 novembre prossimi a– anche nel singolare. Adesso è arrivata l’ufficialità. Un risultato meritato, in qualche modo storico, a conclusione di una stagione incredibile, a cui è mancata soltanto la ciliegina Slam, sfuggita due volte tra Parigi e Londra.volaWta(il torneo riservato8 dell’anno) insieme ad altre quattro giocatrici. In primis Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, numero 1 e numero 2 del, che in Arabia Saudita si giocheranno la vetta della classifica a fine stagione; poi ci sarà Coco Gauff, terza in graduatoria, e infine l’attuale numero 12 della Race Barbora Krejcikova.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jasmine Paolini sfiderà la campionessa olimpica a Wuhan. Uno scontro diretto cruciale per il ranking WTA - 6 e la n. Si preannuncia un intrigante scontro diretto di alta classifica che potrebbe anche ripetersi tra poche settimane a Riyadh in occasione delle WTA Finals di singolare. L’azzurra ha ormai ipotecato la qualificazione per la prestigiosa kermesse di fine stagione e va a caccia di punti pesanti per ritoccare ulteriormente il suo best ranking (n. (Oasport.it)

WTA Wuhan - Jasmine Paolini e Sara Errani cedono al match tie-break negli ottavi di finale del doppio - Brave però le nostre portacolori a trovare in risposta le soluzioni per conquistare in proprio favore il parziale sul 6-4. Errani e Paolini vanno molto vicine al contro-break nel quarto game, non capitalizzando tre chance. Le campionesse olimpiche sono state sconfitte con il punteggio di 4-6 6-4 10-8 dalla coppia formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla russa Ekaterina Alexandrova. (Oasport.it)

Jasmine Paolini può diventare numero 3 del mondo : gli scenari nel ranking WTA a Wuhan. E nella Race… - Jasmine Paolini ha sconfitto Erika Andreeva e si è qualificata ai quarti di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan, dove ora affronterà la padrona di casa Zheng. 108 punti se Coco Gauff non raggiunge le semifinali a Wuhan. WTA Race con l’eventuale finale a Wuhan: quarta con 5. WTA RACE JASMINE PAOLINI WTA Race con i quarti a Wuhan: quarta con 5. (Oasport.it)