Itri / Assicurazioni false, denunciata a piede libero una coppia per "truffa in concorso"

Itri – I Carabinieri della Stazione di Itri (LT) hanno denunciato in stato di libertà per "truffa", una donna 52enne ed un uomo 26enne, i quali mediante artifizi e raggiri hanno indotto un uomo residente a Itri alla stipula e il pagamento di un contratto con una nota Compagnia Assicurativa, per il proprio motociclo, per L'articolo Itri / Assicurazioni false, denunciata a piede libero una coppia per "truffa in concorso" Temporeale Quotidiano.

