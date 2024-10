Italia U19, Camarda-Liberali gol ma il Galles pareggia in extremis: termina 3-3 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pareggio a dir poco frizzante tra Italia e Galles U19 nella prima delle due amichevoli: al Benelli di Ravenna (secondo atto domenica a Santarcangelo di Romagna) termina 3-3. Sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al 18? con Yoganathan, poi a cavallo della mezz’ora arriva il pari e il sorpasso azzurro con i gioiellini del Milan Liberali, abile a spuntare sul cross di Fini, e Camarda, con un bel tiro a giro. Al 35? nuova parità , con Gabriele Biancheri (di chiare origini Italiane e ancora eleggibile per le selezioni azzurre) che trasforma il rigore concesso per fallo di mano di Reale. Nella ripresa, Margetson è bravo a respingere di Camarda e Caprini. In pieno recupero, l’esterno della Juve Stabia Fortini riporta avanti l’Italia, ma al 94? l’incornata di Morgan decreta il definitivo 3-3. Italia U19, Camarda-Liberali gol ma il Galles pareggia in extremis: termina 3-3 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pareggio a dir poco frizzante traU19 nella prima delle due amichevoli: al Benelli di Ravenna (secondo atto domenica a Santarcangelo di Romagna)3-3. Sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al 18? con Yoganathan, poi a cavallo della mezz’ora arriva il pari e il sorpasso azzurro con i gioiellini del Milan, abile a spuntare sul cross di Fini, e, con un bel tiro a giro. Al 35? nuova parità , con Gabriele Biancheri (di chiare originine e ancora eleggibile per le selezioni azzurre) che trasforma il rigore concesso per fallo di mano di Reale. Nella ripresa, Margetson è bravo a respingere die Caprini. In pieno recupero, l’esterno della Juve Stabia Fortini riporta avanti l’, ma al 94? l’incornata di Morgan decreta il definitivo 3-3.U19,gol ma ilin3-3 SportFace.

