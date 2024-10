Linkiesta.it - Israele prepara un attacco all’Iran per aprire una crisi dentro il regime islamico

(Di giovedì 10 ottobre 2024)nonuna rappresaglia contro l’Iran, ma unmilitare di alto livello, ben cosciente che questa volta la sua azione non segnerà una pausa nel conflitto ma una voluta escalation. L’obiettivo non è contingente: vuole innescare unainterna aliraniano che sfoci in una radicale “ristrutturazione del Medio Oriente”. Uno scenario, dunque, ben diverso da quello dell’aprile scorso. Uno scenario radicale che preoccupa la Casa Bianca in piena fase elettorale, con gli Stati Uniti che a causa di un’analisi totalmente errata deliraniano punta a una tregua con Teheran. Ma oggi, il governo Netanyahu non ha intenzione, come la primavera scorsa, di chiudere la partita con una risposta militare solo simbolica, ma ha un obiettivo ben preciso: iniziare a destabilizzare, umiliandolo, ildegli ayatollah e dei Pasdaran.