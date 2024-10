Inchiesta Curva Nord Inter: Zanetti dopo Inzaghi, interrogatorio in Questura (Di giovedì 10 ottobre 2024) Javier Zanetti è atteso in Questura a Milano nelle prossime ore. Come riporta l’agenzia ‘Ansa’, dopo Simone Inzaghi oggi tocca al vicepresidente dell’Inter rispondere agli inquirenti come persona informata dei fatti a proposto dei rapporti con i capi ultrà nerazzurri. Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter (LaPresse) – calciomercato.itIN AGGIORNAMENTO L'articolo Inchiesta Curva Nord Inter: Zanetti dopo Inzaghi, Interrogatorio in Questura proviene da CalcioMercato.it. Calciomercato.it - Inchiesta Curva Nord Inter: Zanetti dopo Inzaghi, interrogatorio in Questura Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Javierè atteso ina Milano nelle prossime ore. Come riporta l’agenzia ‘Ansa’,Simoneoggi tocca al vicepresidente dell’rispondere agli inquirenti come persona informata dei fatti a proposto dei rapporti con i capi ultrà nerazzurri. Javier, vicepresidente dell’(LaPresse) – calciomercato.itIN AGGIORNAMENTO L'articolorogatorio inproviene da CalcioMercato.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO IN ? Zanetti e Marotta dopo il pranzo Uefa : breve battuta! - Sul posto il nostro inviato di Inter-News. Questa sera ovviamente i due saranno presenti a San Siro per assistere al match tra nerazzurri e Stella Rossa, valido per la seconda giornata di Champions League. Zanetti e Marotta hanno appena lasciato il ristorante per il pranzo Uefa tra i dirigenti dell’Inter e quelli della Stella Rossa. (Inter-news.it)

Verona-Torino - Zanetti : “Difficile essere soddisfatti dopo una sconfitta” - Oggi ci siamo complicati la gara da soli con degli errori. Da qui passerà la nostra salvezza”, conclude. Il tecnico si sofferma poi su quello che manca alla sua squadra, che ha cambiato pelle nel mercato: “Non siamo ancora amalgamati al 100% e non dobbiamo perdere l’umiltà nei dettagli. Lo ha detto l’allenatore del Verona, Paolo Zanetti ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 3-2 contro il ... (Sportface.it)

Zanetti post VERONA JUVE : «Dopo il goal siamo praticamente CROLLATI. Sul MERCATO…» - Ecco le parole A DAZN, ecco le parole dell’allenatore Paolo Zanetti dopo quella che è stata Verona Juve di Serie A. Le dichiarazioni dell’allenatore Paolo Zanetti dopo quella che è stata la PARTITA di SERIE A Verona Juve. Le dichiarazioni JUVE PIU’ CINICA – «Siamo partiti bene, era un po’ il remake della gara precedente e […]. (Calcionews24.com)