Incappucciati e armati: la rapina brutale al centro scommesse (Di giovedì 10 ottobre 2024) Momento di paura in un centro scommesse di Sestu, in provincia di Cagliari. Nella serata di ieri, mercoledì 9 ottobre, intorno alle ore 20, il centro Planetwin365 è stato preso di mira da tre malviventi Incappucciati che, armati di pistola, hanno fatto irruzione nel locale chiedendo i soldi

