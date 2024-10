Ilrestodelcarlino.it - Il ‘giorno orribile’ del direttore artistico Vernassa, indagato nella maxi inchiesta riciclaggio

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 - "Ho appreso stamattina da un giornale locale di essereinsieme a persone che non conosco e su fatti di cui sono completamente estraneo. Non mi è mai capitato, questo è un giorno orribile. Ho dato incarico al mio legale di approfondire la vicenda da cui prendo completamente le distanze". A parlare è Filippodel Teatro Celebrazioni e del EuropAuditorium di Bologna. BOLOGNA FILIPPO(SX) TEATRO DELLE CELEBRAZIONE E L’AVVOCATO CRISTIAN MALAGUTI (DX) Il suo nome compare tra i 16 indagati nell’ambito dell’operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Dda, che ieri ha portato all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imprenditore Omar Mohamed e del pregiudicato Massimo Nicotera.